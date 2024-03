Foto da Facebook

Il sindaco: "Questa è la risposta più bella che la città potesse dare a chi voleva colpirla"

Migliaia di persone in piazza oggi per esprimere sostegno al sindaco di Bari, Antonio Decaro. “Questa è la risposta più bella che la città potesse dare a chi vuole colpirla. Grazie Bari” ha scritto sui social il primo cittadino.

La manifestazione si chiama ‘Giù le mani da Bari‘, indetta da Cgil e Pd Puglia a sostegno del sindaco Antonio Decaro. “Oggi abbiamo bisogno di fare festa, per ricordarci che cosa è avvenuto in questi anni e per avere la consapevolezza di ciò che è avvenuto, del fatto che una semplice vittoria elettorale qualche anno fa, quella che ci ha consentito di governare questa città per 20 anni, è diventata una comunità. Trasformare vittoria elettorale in una comunità non è compito di una sola persona o il merito di un solo partito, ma è la coscienza popolare di ciascuno di voi unita in una visione che oggi incarna l’amministrazione comunale di Antonio Decaro. La incarna in maniera talmente chiara che da tutta la Puglia che persino Lecce è oggi qui accanto a Bari, Taranto, Trani, Barletta, Brindisi, sono tutti qui perché i campanilismi sono crollati, è crollata la stupida visione che ci divide”, ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parlando dal palco della manifestazione.

“Non si calpesta una città solo per un calcolo elettorale, magari per vincere una partita a tavolino, non si calpesta la storia e il futuro dei baresi perché si ha paura di perdere la campagna elettorale, una campagna che perdono da 20 anni perché non hanno mai avuto n progetto per questa città” dice Decaro. “Noi siamo baresi, siamo innamorati di questa città e la difenderemo. Potrete anche sciogliere il consiglio comunale ma non scioglierete mai il legame che ci tiene uniti tutti insieme in questa piazza”, ha aggiunto.

