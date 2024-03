Don Luigi Ciotti: "Quello al sindaco di Bari è attacco politico? Ma certo"

C’è anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a Roma al corteo organizzato da Libera in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie. Migliaia le persone in piazza. Il primo cittadino del capoluogo pugliese sfila accanto al fondatore di Libera, don Luigi Ciotti. Ciotti, alla domanda se creda che quello a Decaro sia un attacco politico, ha risposto: “Ma certo, basta guardare come si sono mossi certi personaggi di paese. Ma parla la sua storia, la sua vita”.

“Siamo in 100mila. Vogliamo un’Italia libera dalle mafie, dalla corruzione e dell’ingiustizia. libera di parlare di pace, di curare chi sta male e di accogliere chi arriva da lontano. Un paese libero e cittadini liberi perché responsabili” ha detto don Ciotti.

Incontro Schlein-Conte nel backstage

Incontro nel backstage della manifestazione contro le mafie promossa da Libera al Circo Massimo, a Roma, per i leader di Pd e M5S, Giuseppe Conte ed Elly Schlein. I due hanno avuto un breve colloquio, prima di incontrare insieme e abbracciare il sindaco di Bari Antonio Decaro, anche lui presente nel retropalco così come il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e il segretario della Cgil Maurizio Landini.

