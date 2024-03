A Fiuggi l'assemblea dell'Associazione per i diritti degli anziani

A Fiuggi, a pochi chilometri da Roma, si è svolta l’assemblea nazionale della Federazione Nazionale della rete associativa ADA Associazione per i diritti degli anziani e del dialogo intergenerazionale, ente del terzo settore tra i più grandi a livello nazionale con una presenza capillare in tutte le regioni e città italiane. Con oltre circa 200 associazioni (articolazioni territoriali enti del terzo settore) aderenti e con un numero elevato di volontari iscritti, l’assemblea nazionale della rete associativa ADA ha eletto Presidente Nazionale Antonio Derinaldis.

Ente con una lunga storia già dai primi anni 90, si accinge ad essere protagonista nel variegato universo associativo del terzo settore che, con l’attuazione della riforma del codice del terzo settore e del registro unico (runts) presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si candida ad essere player al servizio del bene comune per sviluppare una dimensione della società italiana dove la solidarietà, la reciprocità e la promozione della dignità della persona in ogni età è sempre più determinante. Nel corso dell’assemblea, dopo aver eletto il direttivo nazionale e nominato l’organo di controllo interno, si è svolta l’elezione dell’ufficio di presidenza (Pasquale Lucia alla Vice Presidenza e Aldo Vicinanza Segretario Amministrativo).

Tanti gli ospiti presenti, oltre ai saluti in videoconference del Tesoriere UIL Benedetto Attili. Le conclusioni sono state affidate a Carmelo Barbagallo Segretario Generale della UIL Pensionati, ente ispiratore della rete associativa Federazione Nazionale ADA. Dice Barbagallo: “I pensionati hanno esigenze di tutti i tipi ma il governo non ha stanziato un euro. C’è chi vuole farci morire presto, c’è chi vuole far allontanare i giovani dagli anziani ma io ricordo sempre, citando un vecchio proverbio Masai che: i giovani corrono ma gli anziani conoscono la strada”. Antonio Derinaldis, capo dipartimento relazioni istituzionali della UIL RUA, professore a contratto di Sociologia della Conoscenza presso la SSML Salerno, cultore della materia in psicologia generale presso l’Università di Roma Tor Vergata, consulente della commissione parlamentare sulle periferie, è autore di diverse pubblicazioni e articoli su quotidiani nazionali, è tra i massimi esperti in Italia di public affairs management e relazioni istituzionali, già Segretario Nazionale UIL Pensionati. Ha svolto vari incarichi nel mondo universitario sia pubblico che digitale. “Nel tempo dell’intelligenza artificiale e con l’aumentare delle disuguaglianze sociali, il terzo settore, le politiche della longevità e il dialogo intergenerazionale si incamminano verso la costruzione di un welfare sempre più plurale e generativo. Lo sviluppo umano integrale delle persone sarà la metrica per promuovere solidarietà, speranza e reti globali aperte”, ha dichiarato Derinaldis.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata