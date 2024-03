Foto vigili del fuoco

La vittima è un turista austriaco di 45 anni

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 13 per recuperare il corpo di un turista austriaco di 45 anni, rimasto incastrato con la tela del parapendio sui cavi della media tensione, nella zona di Romano d’Ezzelino (Vicenza). L’uomo arrivato a terra è rimasto impigliato nella tela ancora in parte sopra i cavi che ha preso fuoco. La squadra dei vigili del fuoco di Bassano ha rimosso in sicurezza la salma, collaborando con i tecnici dell’Enel, che hanno distaccato la linea elettrica. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata