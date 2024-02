A colpirlo sarebbe stato il fidanzato della sorella, che ora si trova in stato di fermo

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato durante una lite in un’abitazione di via 2 Giugno a Dueville, in provincia di Vicenza. A colpirlo, secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, è stato il fidanzato della sorella, che si trova adesso in stato di fermo. L’aggressore avrebbe brandito un coltello durante una lite con la fidanzata, mentre si trovava a casa di lei. Il litigio sarebbe avvenuto in tarda mattinata, mentre nell’abitazione erano presenti anche la madre e il fratello di lei: quest’ultimo sarebbe stato colpito da un fendente al fianco ed è stato quindi portato d’urgenza all’ospedale San Bortolo. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata