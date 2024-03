La donna di 87 anni è deceduta dopo aver sbattuto la testa nel tragitto verso un'ambulanza privata

Era stata dimessa dopo un ricovero ma nel tragitto, verso un’ambulanza privata, avrebbe sbattuto la testa. Dopo l’ennesimo ricovero però la donna non ce l’ha fatta, è deceduta. È accaduto a Termini Imerese, in provincia di Palermo. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, dopo la denuncia dei familiari. La donna era stata ricoverata inizialmente per un’insufficienza renale. A settembre avrebbe compiuto 88 anni.

