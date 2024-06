L'allarme è stato dato da una cordata di alpinisti che si trovava in zona e che ha assistito all'incidente

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano questa mattina sul Gran Paradiso per il recupero di un alpinista precipitato. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 09:00. L’allarme è stato dato da una cordata di alpinisti che si trovava in zona e che ha assistito all’incidente. L’alpinista si trovava in vetta quando, per cause in fase di valutazione, è caduto. Il corpo senza vita è stato portato a Courmayeur. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf.

