L'incidente poco prima dell'1 nella vasca del Parco Aquaneva, in un impianto sportivo di Inzago

Una ragazzina di 11 anni è stata estratta da una piscina in arresto cardiocircolatorio. È avvenuto stanotte poco prima dell’1 nella piscina del Parco Aquaneva, in un impianto sportivo di Inzago, nel Milanese. La bambina è stata elitrasportata in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. Al momento non ci sono dettagli sulle circostanze e la dinamica dei fatti. Sul posto i sanitari, i carabinieri e la polizia locale.

