Gli attivisti hanno urlato cori come "Fuori i sionisti dall'Università"

A seguito di una protesta messa in atto da alcuni studenti, è stato annullato il dibattito con il direttore de la Repubblica Maurizio Molinari e il rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, in programma a Napoli nell’aula magna. Il tema del dibattito era “Il ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso“. Alcuni studenti hanno dato vita a un momento di contestazione contro il giornalista: “Anche se lui sembra non riuscire a capirlo – hanno scritto in una nota gli attivisti – in Palestina sono 30mila i morti ammazzati da Israele. Il direttore di Repubblica e il rettore Lorito come possono parlare di Mediterraneo mentre si consuma, nel cuore dello stesso, un genocidio? Com’è possibile soprattutto invitare in questa situazione il direttore di una delle testate italiane dichiaratamente sioniste, la Repubblica?”. Gli attivisti hanno urlato cori come “Fuori i sionisti dall’Università” e “Intifada fino alla vittoria, i popoli in lotta scrivono la storia“.

