Tragedia sfiorata in Val Senales, in Alto Adige, dove tre soccorritori sono stati colpiti da una valanga. E’ successo la sera di lunedì 11 marzo mentre rientravano dopo aver cercato dei possibili dispersi in seguito a una slavina. Fortunatamente i tre sono stati salvati da altri operatori del Soccorso Alpino presenti sul posto, senza riportare conseguenze. Le condizioni meteo e quelle del manto nevoso nella sola giornata di ieri hanno causato quattro valanghe in Val Senales e nell’area di Solda.

