Foto dall'archivio - volante della polizia

Altri tre ricercati per gli spari davanti allo Shake Bar: un morto e un ferito gravissimo

C’è un fermato per la sparatoria avvenuta ieri sera davanti allo Shake Bar di via Aldo Moro nel centro di Frosinone. Secondo quanto ricostruisce LaPresse si tratta di un cittadino albanese di 23 anni. Gli investigatori della sezione omicidi della Squadra mobile della Questura del capoluogo ciociaro lo hanno fermato qualche ora dopo la sparatoria. Il cerchio della polizia si stringe anche attorno ai tre complici che si trovavano insieme al presunto killer. Alle ore 11 presso la Prefettura di Frosinone è stato convocato con urgenza un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio al momento è di un morto e un ferito gravissimo, in fin di vita (al contrario di quanto confermato ieri, quando si era parlato di due morti).

