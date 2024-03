La dimostrazione organizzata dalla Cgil: cori contro Israele

(LaPresse) In migliaia hanno risposto all’appello lanciato dalla Rete per il disarmo e dalla Cgil a Roma per chiedere un “immediato cessate il fuoco” a Gaza. Il corteo, partito da piazza della Repubblica si è poi snodato per le vie del centro attraversando via Cavour e via dei Fori imperiali dove poi la manifestazione si è conclusa con il gli interventi dal palco. In piazza musica, bandiere palestinesi e slogan contro Israele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata