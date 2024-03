Il segretario generale della Cgil parla a margine del corteo

(LaPresse) “Noi siamo qui perchè la domanda precisa è che bisogna fermare questo massacro, fermare il fuoco. Siamo qui per dire in modo chiaro che nel difendere il popolo palestinese chiediamo il riconoscimento del popolo di Israele. Chiediamo di liberare gli ostaggi e applicare le direttive dell’Onu che da tempo non vengono rispettate. La stessa logica con cui siamo scesi in piazza il 24 febbraio”, ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini, a margine della manifestazione per la pace promossa a Roma. “Siamo qui – ha aggiunto – anche per difendere il diritto di manifestare. Penso che sia importante il dialogo, in questo momento è necessario dire con chiarezza anche che quello che sta facendo il governo israeliano è un danno anche per il popolo israeliano. Noi siamo qui per difendere il diritto di entrambi i popoli”.

