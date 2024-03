Foto dall'archivio

Il legale della 18enne: "Si trova in una comunità protetta, non è necessario il carcere. La ragazza è in grave disagio psicofisico"

Si attende a ore la convalida del fermo per Makka, la 18enne che avrebbe ucciso il padre Akhyad Sulaev a coltellate nella loro abitazione di Nizza Monferrato, nell’Astigiano, dopo reiterate violenze in famiglia. “Siamo ancora in attesa” conferma a LaPresse il legale della ragazza, Massimiliano Sfolcini. La decisione riguarda la possibilità che la ragazza rimanga in struttura protetta, o venga portata in carcere.

La procura ha chiesto la misura del carcere, misura alla quale i legali si sono opposti: “Ora si trova una comunità protetta, seguita dalle psicologhe. La misura è già contenitiva, abbiamo davanti una 18enne [ne compirà 19 ad agosto, ndr] straziata, distrutta, non vedo le ragioni per le quali si debbano scegliere altre soluzioni – dice ancora il legale – La situazione nella casa era di reiterate e costanti violenze psicologiche e fisiche, la prima destinataria era la madre e lei, unica maggiorenne, se si intrometteva subiva delle conseguenze. Nel corso dell’interrogatorio e dell’esame Makka ha chiarito moltissime circostanze” legate alle violenze familiari “e ci sono anche dei messaggi” che la ragazza avrebbe scritto in particolare alla migliore amica raccontando le violenze. E’ una ragazza inserita nella comunità “ma era molto impegnata, lavora, studia, si prende cura dei fratellini” dice ancora il legale.

“Siamo davanti a una ragazza che è in bilico tra il cadere e lo stare insieme, è in grave disagio psicofisico” dice ancora il legale di Makka. L’accusa per lei è di omicidio aggravato. “La ragazza dopo il fatto non ha mai più visto i familiari, io stesso non li ho mai incontrati – riferisce il legale, parlando della madre e dei fratellini minorenni – Questo è motivo di ulteriore sofferenza per la ragazza, che si trova in comunità protetta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata