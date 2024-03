Foto dall'archivio

Sul posto è intervenuto il magistrato della Procura di Alessandria

I carabinieri di Canelli e Nizza Monferrato, in provincia di Asti, sono intervenuti in via San Giovanni di Nizza Monferrato dove è stato rinvenuto il cadavere di un 50enne di origini straniere. Dai primi accertamenti degli inquirenti, sembra che l’uomo sia stato accoltellato da un familiare durante una lite: sembra che a colpirlo sia stata la figlia. Sul posto è intervenuto il magistrato della Procura di Alessandria che, con i militari sta raccogliendo le testimonianze delle persone che erano nell’abitazione al momento dei fatti.

E’ stata fermata nella notte la figlia dell’uomo. Lo apprende LaPresse da fonti investigative. La vittima è di origini cecene. Sul posto ieri sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 ma le ferite dell’uomo erano molto gravi ed è deceduto. Immediatamente giunto sul posto anche il pm di turno della procura di Alessandria, oltre ai carabinieri per gli accertamenti del caso.

