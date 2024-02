Il post choc su Facebook del prelato Adriano Tessarollo

Il post choc dell’ex vescovo di Chioggia (Venezia), Adriano Tessarollo, contro la giornalista Bianca Berlinguer in merito alle cariche della polizia contro i giovani manifestanti pro Palestina a Pisa. I “giovani o ragazzi devono stare alle regole; i poliziotti fanno il loro dovere e chi si presenta con violenza va fermato!”, ha scritto il monsignore, aggiungendo: “Mi piacerebbe che fosse aggredita e che le forze dell’ordine si girassero dall’altra parte! La solita ‘furbastra’!” riferendosi alla conduttrice di ‘È sempre Cartabianca’ e ‘Prima di domani’ su Rete4. Il post dell’ex vescovo non risulta più disponibile sul suo profilo social ma lo screenshot è stato pubblicato su alcuni siti locali, tra i quali la Tribuna di Treviso.

