L'addio a viale Mazzini dopo 34anni. Per lei pronta striscia quotidiana e prima serata al biscione

Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni. Prima al Tg3, poi direttrice del tiggì della terza rete e infine conduttrice del talk ‘Cartabianca’ dal 7 novembre 2016 al 27 giugno 2023. Proprio nella puntata di martedì scorso nella quale senza il competitor Giovanni Floris (con il quale ha perso lo scontro diretto in 35 occasioni su 36) ha toccato il picco più alto della media stagionale: 9,6%, in pratica il doppio di quanto registra abitualmente.

Il passaggio a Mediaset

Le sirene provenienti da Mediaset sembrano aver convinto la conduttrice a fare il grande passo. A quanto risulta a LaPresse la conduttrice avrà una prima serata e la striscia di ‘Stasera Italia’ una settimana sì e una no, in alternanza con Nicola Porro, al posto di Barbara Palombelli che condurrà un nuovo programma oltre a ‘Forum‘. Il talk in prima serata su Rete4 sarà probabilmente ‘Controcorrente‘, condotto fino alla stagione appena terminata da Veronica Gentili, ora passata a ‘Le Iene‘. La novità sostanziale sta nel fatto che la Berlinguer andrà in onda il martedì sera e Mario Giordano con il suo ‘Fuori dal Coro‘ si prenderà la prima serata del mercoledì. Confermati sempre su Rete4 gli appuntamenti di ‘Quarta Repubblica‘ al lunedì con Nicola Porro e di ‘Dritto e Rovescio‘ al giovedì con Paolo Del Debbio. E Myrta Merlino? Per lei dovrebbe esserci ‘Pomeriggio 5’, anche se Alessandra Viero potrebbe prendere l’eredità di Barbara d’Urso. A quel punto per la Merlino potrebbe esserci una trasmissione tutta sua alla domenica. Per quanto riguarda la Rai, l’ad Roberto Sergio ha dichiarato in mattinata al cda di Viale Mazzini che “la trasmissione ‘Cartabianca’, al momento, non è presente in palinsesto”, aggiungendo che “rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere ‘Cartabianca’ alla ripresa della stagione televisiva su Rai3”.

I ringraziamenti di viale Mazzini

Ma poche ore dopo sono arrivate le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca dell’interessata. La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore sia di conduttrice di programmi di approfondimento.

“Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto – così la nota diffusa dall’azienda di Viale Mazzini – La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale”. Al suo posto il nome che circola in pole position è quello di Monica Giandotti.

Nel corso del suo intervento in cda l’ad Roberto Sergio ha rivolto un ringraziamento particolare a tutte le strutture che, in brevissimo tempo, sono riuscite a costruire un palinsesto di qualità. Nel corso della stessa seduta del cda è stato esaminato e approvato lo schema del Contratto di Servizio 2023-28. L’iter procedurale prevede che il testo sia ora trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, per l’acquisizione del relativo parere, all’esito del quale il Cda Rai e il Mimit saranno nuovamente tenuti ad esprimersi per un’approvazione definitiva entro il 30 settembre, scadenza del Contratto di Servizio attualmente in vigore. L’ad ha poi comunicato al Consiglio che Rai ha deciso di recedere da Ter, la società degli editori radiofonici che produce i dati di ascolto, in quanto metodo di rilevazione non accettabile per un servizio pubblico.

