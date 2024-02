La notizia riportata dal Corriere della Sera: 9mila euro il presunto danno erariale per una Bmw di servizio. Procede la procura militare

Spese legate a un’auto di servizio ma non autorizzate, rimborsi per cene e feste, indennità illecitamente percepite per la sua permanenza all’estero: la procura militare procede con le accuse di peculato e truffa per il generale Roberto Vannacci. La notizia è riportata dal Corriere della Sera, spiegando che la relazione è stata già trasmessa alla magistratura e la procura militare procede per peculato e truffa.

Ci sarebbe stata, secondo il quotidiano, un’ispezione effettuata per ordine dello Stato maggiore della Difesa “che riguarda il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di addetto militare a Mosca”. L’informativa finale evidenzierebbe, secondo quanto scrive il Corriere, “criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborso depositate” che “devono essere valutate dall’autorità giudiziaria”.

Le verifiche sarebbero durante dieci giorni, dal 20 novembre al 1 dicembre 2023, e riguarderebbro “la gestione amministrativa dell’ultimo quinquennio”.

Un possibile danno erariale sarebbe stato contestato per l’uso dell’auto di servizio, una Bmw: 9mila euro i soldi che sarebbero stati spesi senza giustificazione, dice ancora Corriere.

