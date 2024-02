La prognosi è, per il momento, riservata

Questa mattina a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, in un cantiere allestito per una ristrutturazione, un operaio di 52 anni, regolarmente assunto, è precipitato da circa 3 metri, mentre faceva lavori da un’impalcatura montata sul tetto, cadendo sul solaio sottostante.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, a seguito delle lesioni provocate dall’incidente, l’uomo è stato trasportato dal personale del 118 in codice rosso all’ospedale di Parma. La prognosi è, per il momento, riservata e sul luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri, anche i vigili del Fuoco e la medicina del Lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata