La zia Anna Milazzo al termine dell'udienza in cui Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della ragazza

“Hanno buttato fango su mia nipote, hanno fatto il processo a lei e alla famiglia guardando solo il lavoro che faceva. Mia nipote prima di tutto era un essere umano, una mamma, una figlia“. Lo ha dichiarato la zia di Carol Maltesi, Anna Milazzo, al termine dell’udienza in cui Davide Fontana è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della donna. “Oggi è un giorno di giustizia, per mia nipote, per mia sorella, per tutta la famiglia. Dobbiamo inasprire le sentenze per fermare i femminicidi, non si uccide per amore”, ha aggiunto la zia della vittima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata