Fontana in primo grado condannato a 30 anni: "Voglio riparare al mio crimine"

Il sostituto procuratore generale di Milano, Massimo Gaballo, ha chiesto di condannare Davide Fontana all’ergastolo per l’omicidio di Carol Maltesi, la 26enne con cui intratteneva una relazione uccisa e fatta pezzi l’11 gennaio 2022 prima di nascondere il cadavere in un freezer e infine in una zona boschiva del bresciano. In primo grado è stato condannato a 30 anni dalla Corte d’assise di Busto Arsizio con l’esclusione delle aggravanti dei motivi abietti e della premeditazione. La Procura generale di Milano ha chiesto alla Corte d’assise d’appello di Milano presieduta dalla giudice Ivana Caputo di riconoscere entrambe le aggravanti.

“Non so se potrò mai essere perdonato per quello che ho fatto, darei la mia vita per tornare indietro, passerò il resto dei miei giorni nel cercare di aiutare gli altri”, ha detto in apertura del processo d’appello il bancario 44enne. “So che posso apparire freddo o distaccato quando parlo, ma dentro di me ripenso ogni giorno a ciò che ho commesso e provo grande sofferenza. Sono fermamente deciso a voler riparare per quanto possibile alle mie azioni e, per questo motivo, ho chiesto l’aiuto anche delle istituzioni”, ha aggiunto Fontana, che ha ucciso e fatto a pezzi la 26enne attrice hard.

