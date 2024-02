Almeno quattro le denunce, secondo La Stampa

Il ginecologo Silvio Viale di Torino risulterebbe indagato dalla procura di Torino per presunte molestie. A riportare la notizia è La Stampa, che parla di quattro denunce arrivate in procura a proposito di presunti palpeggiamenti e frasi a sfondo sessuale. Viale, consigliere comunale, attivo in politica con i radicali ed ex è noto a Torino per le sue posizioni in difesa della pillola abortiva RU-486.

“Non so nulla, quindi non dico nulla. Non so chi siano le ragazze, non so nemmeno quando le avrei visitate. Perciò non dico nulla, ho appeso la notizia dai media”. Così a LaPresse il ginecologo Viale. “Non ho nominato un avvocato perché non sapevo nulla”, aggiunge.

Non è il primo caso di presunte molestie a Torino: nelle scorse settimane ci sono stati almeno due casi balzati all’onore delle cronache, quello di un professore di Filosofia sospeso e quello dell’ex direttore della Scuola di specializzazione in Medicina Legale, che hanno fatto esplodere una sorta di #MeToo all’interno dell’Università.

