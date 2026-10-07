Ultimo tango di Messi, l’Argentina saluta il campione alla sua apparizione finale con la Seleccion

L’Argentina ha dato un commovente addio a Lionel Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un’amichevole contro il Benin che si è disputata allo Stadio Monumental di Buenos Aires. La storia di Messi con la nazionale argentina è finita con una vittoria e una grande emozione: nell’amichevole contro il Benin, la Selección si è imposta 3-0 e il numero 10 è stato ancora una volta protagonista. Due assist, per i gol di testa di Otamendi e di Nico Paz, poi la rete personale su calcio di rigore. Una serata speciale, segnata dalle lacrime e dall’omaggio dei tifosi. Al decimo minuto, il gioco si è fermato: dagli spalti un lungo applauso, mentre i fuochi d’artificio illuminavano la notte di Buenos Aires. Al termine della partita, Messi ha ricordato i suoi sogni realizzati con l’Argentina e ha rivolto un pensiero al padre, scomparso quest’estate. Poi il ringraziamento alla squadra: “Sono orgoglioso di essere argentino”. E infine il saluto: da oggi, ha detto, sarà lui a tifare per la Selección. La Federcalcio argentina ha trasformato la partita di martedì, la numero 208 di Messi, in un addio nazionale pubblicizzato come “l’ultimo tango”. Gli oltre 85mila biglietti per lo stadio più grande di Buenos Aires sono andati esauriti in 90 minuti; i posti, che originariamente costavano tra i 60 e i 300 dollari, sono stati poi venduti a oltre 2.500 dollari sui siti di rivendita. I giocatori delle squadre argentine vincitrici dei Mondiali del 1978, 1986 e 2022 sono tornati per salutarlo.

Argentina’s Lionel Messi speaks at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko)

21 anni con la Seleccion: un Mondiale e due Coppa America

L’addio di Messi, 39 anni, conclude una carriera internazionale durata 21 anni, che ha regalato all’Argentina un titolo mondiale e due Coppa America . Un tempo accusato di indifferenza nei confronti del proprio Paese, Messi se ne va da eroe nazionale, i cui trionfi hanno offerto agli argentini un sollievo da anni di turbolenze politiche ed economiche. Per anni, gli argentini hanno discusso su quando e come Messi avrebbe dovuto lasciare la scena mondiale. Il suo annuncio del 31 agosto, in cui ha comunicato il ritiro dalla nazionale, poche settimane dopo la sconfitta dell’Argentina contro la Spagna nella finale dei Mondiali, ha suscitato un’ondata di gratitudine e rammarico, anche se Messi continuerà a illuminare la Major League Soccer giocando con l’Inter Miami. Il contratto di Messi con l’Inter Miami è valido fino alla stagione 2028.