I professionisti sanitari che rifiutano l'Ivg confermano una elevata percentuale: 63,4% dei ginecologi, 40,5% degli anestesisti e 32,8% del personale non medico

Sono in calo, in Italia, le interruzioni volontarie di gravidanza e resta alta la percentuale degli obiettori nelle strutture dedicate all’Ivg. Nel 2021 (ultimi dati finora disponibili) ne sono state eseguite 63.653. I professionisti sanitari che si rifiutano confermano una elevata percentuale: 63,4% dei ginecologi, 40,5% degli anestesisti e 32,8% del personale non medico con ampie variazioni regionali per le tre categorie.

Depenalizzato con la legge 194 del 1978, l’aborto nel 1982 ha registrato la massima incidenza con 234.801 interventi. Nel 2021, invece, c’è stata una diminuzione del fenomeno che ha raggiunto il 72,9% (-4,2% rispetto al 2020). I dati sono contenuti nella relazione che l’Istituto superiore di sanità ha trasmesso al parlamento, contenente le cifre definitive del 2021 sull’attuazione della legge 194/78 contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza.

Nel nostro Paese il tasso di abortività è di 5,3 Ivg ogni mille donne tra 15 e 49 anni, rispetto al 5,4 del 2020, uno tra i più bassi a livello globale. Tra le minorenni, la percentuale di interruzioni per il 2021 è pari a 2,1 per mille donne. L’Italia, in altre parole, ha un tasso di abortività inferiore rispetto alla media degli altri Paesi.

Nel 2021 l’aborto farmacologico attraveso mifepristone e prostaglandine è stato utilizzato nel 45,3% delle Ivg entro i 90 giorni di gestazione, presentando un’ulteriore crescita rispetto al 2020 (31,9%). Per la prima volta in assoluto, le Ivg farmacologiche presentano una frequenza quasi pari a quelle chirurgiche effettuate con isterosuzione o raschiamento (50,7%) a livello nazionale.

Dati più recenti, ad oggi, sono quelli della Provincia di Trento. Nel 2022 sono state effettuate nelle strutture del territorio 559 interruzioni volontarie di gravidanza con una lieve diminuzione dello 0,3% rispetto al 2021. Il tasso di abortività è pari al 5,2%, valore che risulta di poco inferiore a quello nazionale, secondo quanto contenuto nel ‘Rapporto annuale sull’Interruzione volontaria della gravidanza (IVg) anno 2022 – Provincia di Trento’, pubblicato a dicembre 2023 dal Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

