La ex presidente della Camera: "Speranza di poter avere la verità"

“C’è speranza di poter riuscire ad avere la verità che fino a oggi è mancata”. Lo ha dichiarato Laura Boldrini in uscita dal tribunale, dove ha presenziato per tutta la durata della prima udienza del processo per la morte di Giulio Regeni. “Io trovo sempre più difficile da accettare l’idea che un paese, che l’Italia considera amico come l’Egitto, abbia rifiutato qualsiasi livello di cooperazione”, ha aggiunto l’ex presidente della Camera, che ha quindi rimarcato come “non solo c’è in ballo la verità sulla morte di Giulio, ma anche la dignità del nostro paese”. Concetto ribadito anche da Angelo Bonelli che, accompagnato da Nicola Fratoianni, ha anche lui assistito al processo: “Il classico caso di pecunia non olet. L’Egitto ha il petrolio, ha il gas, l’Eni ha grandi interessi e questi interessi non vanno disturbati. Chi ci sta rimettendo purtroppo è la famiglia Regeni”.

