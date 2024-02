Coinvolte circa 20 auto. Ci sarebbero feriti lievi

Diversi incidenti si sono verificati lunedì mattina sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio A1-A21 in corrispondenza di Piacenza e Parma in direzione Bologna a causa della scarsa visibilità dovuta alla presenza di nebbia. Alcune persone avrebbero riportato ferite lievi. Autostrade per l’Italia informa che intorno alle 9 il tratto interessato è stato chiuso temporaneamente. Inoltre, sono chiuse in entrata ed in entrambe le direzioni le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. All’interno del tratto interessato dagli eventi, sono presenti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Circa 20 auto coinvolte

Le auto coinvolte negli incidenti sono circa 20: risultano al momento essersi verificati 5 incidenti in direzione sud e uno in direzione nord, con feriti che non sarebbero gravi.

Riaperto tratto in direzione Milano

Il tratto tra Parma e il bivio con l’A21 in direzione Milano è stato poi riaperto intorno alle 11, mentre a quell’ora restava ancora chiuso il tratto in direzione Bologna.

