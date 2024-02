Il finanziere accusato dell'omicidio della madre e della sorella della ex: "Il primo colpo a Renèe, poi le ho sparato ancora perché non volevo farla soffrire"

Le parole di Christian Sodano, reo confesso del duplice femminicidio di Cisterna di Latina, davanti al sostituto procuratore Valerio De Luca. “Il primo colpo l’ho sparato a Renèe, ma quando ho visto che non era ancora morta, ho sparato ancora perché non volevo farla soffrire. Non volevo uccidere Desirèe, volevo suicidarmi, non so cosa mi sia preso”, ha raccontato. “Ho capito la gravità di quello che avevo commesso quando sono arrivato a casa del mio parente a Latina a cui avevo telefonato poco prima dicendogli ‘ho fatto un casino'”. Il sottufficiale della Gdf, accusato dell’omicidio della madre e della sorella della ex, è difeso dall’avvocato Lucio Teson.

“Abbiamo litigato e poi ho sparato”

In precedenza, di fronte agli investigatori della omicidi di Latina, Sodano aveva confessato: “Abbiamo litigato e ho sparato“. Il 26enne era stato fermato poco prima a casa di un parente nel capoluogo pontino. Quattro colpi di pistola, cinque al massimo, sparati in rapida successione da una mano esperta, hanno freddato la 46enne Nicoletta Zomparelli e la figlia di 19 anni Reneè Amato, rispettivamente madre e sorella di Desirée, la fidanzata del duplice omicida che poco prima aveva deciso di lasciarlo. La ragazza è riuscita a salvarsi perché si è nascosta prima in bagno e poi è uscita da una finestra, nascondendosi prima dietro la legnaia e poi in casa di un vicino.

