Parte il tavolo di coprogettazione

E’ stato formalmente consegnato al Comune di Torino questa mattina, con il verbale di consegna, l’immobile di Askatasuna di corso Regina Margherita 47. Domani si insedierà il tavolo per il percorso di coprogettazione, nella sede dell’assessorato dei Beni Comuni, approvato con una delibera il 30 gennaio: al tavolo partecipano il gruppo spontaneo di cittadini che ha proposto il progetto per l’immobile storico del centro sociale Askatasuna e i funzionari dell’amministrazione comunale competenti dei settori Trasformazioni Periferie, Beni Comuni, Rigenerazione Urbana, Patrimonio, Culture e Politiche Giovanili. Parallelamente, fa sapere il Comune, partiranno “i necessari accertamenti dei tecnici” per stabilire le condizioni dell’immobile.

