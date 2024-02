I sindacati denunciano, da parte dell'amministrazione comunale, un "invito avvenuto solo a giochi fatti per un confronto assolutamente inutili"

I sindacati di polizia, dopo aver incontrato il prefetto di Torino, chiedono un incontro al sindaco Lo Russo per il caso di Askatasuna. I rappresentanti di Siulp, Sap, Coisp, Fsp hanno “palesato i motivi della loro contrarietà” alla delibera voluta dalla Giunta “volta a regolarizzare il centro sociale Askatasuna” davanti al prefetto. I sindacati denunciano, da parte dell’amministrazione comunale, un “invito avvenuto solo a giochi fatti per un confronto assolutamente inutili” e parlano di “punti oscuri” nella delibera. Chiedono dunque un incontro al sindaco, alla presenza del prefetto come parte terza.

