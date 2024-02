Dieci mezzi sfilano per le vie di Roma. Danilo Calvani, leader del CRA: "Il ministro Lollobrigida se ne deve andare, non ci rappresenta"

Dieci trattori del presidio di Cecchina guidati da Danilo Calvani sono stati autorizzati dalla Questura di Roma ad arrivare al Circo Massimo passando per Via Appia. Secondo quanto apprende LaPresse non è in programma una sosta al Colosseo ma sarà raggiunta la manifestazione passando per via dell’Amba Aradam. Poche centinaia di persone li accolgono, nonostante il permesso sia per 5000 persone e Calvani, leader della protesta, avesse annunciato la presenza di 20mila persone.

In mattinata, invece, due trattori provenienti dalla Campania si sono fermati sotto al Colosseo sul lato di via dei Fori imperiali prima di unirsi alla manifestazione di protesta degli agricoltori, organizzata da ‘Popolo produttivo’ e ‘Altragricoltura’ che si è tenuta in piazza del Campidoglio.

Calvani: “Ministro se ne vada, non ci rappresenta”

“Dovevate vedere la gente come ci applaudiva, tutta Roma. Apoteosi”. Lo ha dichiarato Danilo Calvani, leader del CRA, che chiudeva la fila di trattori che è entrata al Circo Massimo. “Dobbiamo riprenderci la nostra agricoltura, la nostra dignità, tutto ciò che ci hanno rubato”, ha aggiunto Calvani, che ha poi affermato: “La Coldiretti primi nemici dell’agricoltura” e anche “Il ministro? Il ministro se ne deve andare, il ministro non ci rappresenta”. Il leader del CRA ha poi concluso: “Dopo un mese di lotta finisce così? Non finisce così”.

