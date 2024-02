Pino Convertini dei 'Comitati Riuniti Agricoli': "Abbiamo chiesto le dimissioni del ministro Lollobrigida"

“Oggi abbiamo consegnato alla Commissione Europea una lettera di diffida a entrare nelle Istituzioni italiane. Entrano con un potere calato dall’alto e obbligano le Istituzioni italiane a rimanere sotto scacco della Commissione Ue” così Pino Convertini dei ‘Comitati Riuniti Agricoli’ appena uscito dalla sede della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in Via Quattro Novembre a Roma. “Il governo? Ha fatto la sua sceneggiata l’altro giorno e per noi basta e avanza. Se un ministro della Repubblica dice che non può fare niente per me non è un ministro ma un portaborse dei poteri forti. Abbiamo chiesto le dimissioni del ministro, qua c’è un problema di democrazia” ha aggiunto uno dei leader del Cra.

