Arrivata al Festival con la figlia dichiara: "Noi supportiamo, non siamo qui per andare sul palco"

Ornella Muti è arrivata al presidio degli agricoltori a Sanremo insieme alla figlia Naike Rivelli: “Io sono qua per accompagnarli e supportarli perché io vorrei poter mangiare bene ma anche le generazioni che vengono”, ha detto. “Amadeus ha tradito le aspettative? Sono cose difficili da dire, Sanremo ha delle regole e non so quello che fa Amadeus, non posso parlare per lui. Noi siamo qua per supportare e accompagnare, non per andare sul palco“, ha aggiunto.

Stamattina l’annuncio della partenza

Questa mattina l’annuncio: “Stiamo partendo dal Piemonte, passiamo a Genova e ci riuniamo con Antonio Zangari per proseguire lentamente verso l’Ariston e il presidio di trattori di Sanremo che ci sta aspettando”. Lo aveva scritto in un post su Instagram Naike Rivelli, insieme alla mamma Ornella Muti. “Dopo l’invito fatto alla conferenza stampa da Amadeus ci siamo subito mobilitate da Rosarno e abbiamo caricato un trattore con arance Dop calabresi, che stiamo portando in segno di amore e sostegno degli agricoltori italiani che scioperano a Sanremo”, aggiunge Naike Rivelli. “Abbiamo avvertito tutti da tre giorni. Online, su i loro cellulari, ne ho tanti, dal Sanremo della mamma, rimasti in memoria. Anche quello della moglie di Ama, tanto carina con me quando voleva intervistare la mamma a Sanremo. Io risposi. Lei non mi ha riservato la stessa educazione. Incredibile come certi personaggi famosi… Appaiono tanto buoni, simpatici e alla mano… Ma poi li cerchi per motivi seri e importanti, magari fuori contesto copione show business, e non ti rispondono. Sembra come se fosse tutto una facciata per un pubblico, perché poi nella realtà, di vero, di palpabile, di concreto. C’è ben poco. Cosa trovi spesso dietro certe maschere famose… Il nulla”.

E ancora: “Siccome sono in contatto con Rai 3 – avverto pubblicamente che mi hanno appena chiamato per dirci che Sanremo non vuole farci scaricare le arance. Perché dovevamo chiedere permesso.Lo abbiamo fatto in tutte le lingue su tutti i canali di informazione e di social media. Inutile far finta di non vederci. Noi stiamo arrivando comunque. Invito tutti a venire con noi. L’unione fa la forza e noi vogliamo solo fare un regalo. Assurdo invitarci in diretta nella conferenza stampa e poi dire non ti faccio scaricare nemmeno le arance. Wow. Le scaricherò davanti al box di Fiorello o nella piazza. Sono buone e tutti le possono mangiare. I francesi vi avrebbero spruzzato il letame se li aveste invitati e poi non fatti salire. Noi vogliamo solo lasciare delle arance. Se pensate che il vostro silenzio ci fermi…Noi canteremo ancora, più forte che mai!”.

