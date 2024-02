Sul corpo segni di violenza, si indaga per omicidio

Una donna di 78 anni, Santina Delai, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la Scientifica e il pubblico ministero. Sul corpo della vittima, rinvenuto dalla nuora, ci sarebbero segni di violenza. I carabinieri indagano per omicidio dopo che i vicini avevano chiamato l’unico figlio della donna allertati da alcuni rumori. La vittima è stata trovata con uno straccio al collo.

L’ipotesi è quella di una rapina finita male. I carabinieri hanno trovato alcuni cassettoni della casa aperti, ma non ci sarebbero però segni di effrazione. Le porta finestra al piano terra era stata aperta per cambiare aria. Forse però è stata usata dall’assassino per entrare in casa.

