Tensioni dopo il suicidio di un ospite di 22 anni, originario della Guinea

Quattordici persone sono state arrestate lunedì mattina dopo gli scontri e i disordini che si sono verificati domenica mattina nel centro di prima accoglienza per migranti di Ponte Galeria a Roma, avvenuti dopo il suicidio di un ospite di 22 anni originario della Guinea. Durante i disordini sono rimasti feriti alcuni poliziotti e carabinieri, un militare dell’esercito e un infermiere. Da una prima stima dei danni risultano abbattuti almeno 2 muri di separazione tra i settori, per i cui danneggiamenti sono state usate come arieti le cabine telefoniche; sono state distrutte le serrature di altre porte di sicurezza, oscurate e distrutte 8 telecamere di videosorveglianza, devastata la stanza in uso ai carabinieri, distrutta e parzialmente incendiata un’auto della Polizia di Stato, oltre ad altri mobili e materassi. DISTRIBUTION FREE OF CHAEGE – NOT FOR SALE

