Trovato impiccato nella notte un 22enne

È stato trovato impiccato con un lenzuolo a una grata, il 22enne originario della Guinea morto nel Cpr di Ponte Galeria a Roma. Il corpo senza vita del giovane è stato trovato intorno alle 6 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Sono state acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del Cpr. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio.

Sono in corso dei disordini nel Cpr. Da quanto apprende LaPresse circa mezz’ora fa una trentina di ospiti del Centro hanno iniziato a tirare pietre contro il personale tentando poi di sfondare una porta e di incendiare una macchina della polizia. Sta intervenendo in questo momento il reparto Mobile e le Volanti della Questura. Il motivo delle proteste sarebbe legato al sovrannumero delle presenze e ai trattamenti definiti dagli ospiti “poco dignitosi”.

Il messaggio

La scritta sul muro: “Se un giorno dovessi morire, vorrei che il mio corpo fosse portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta (…) I militari italiani non capiscono nulla a parte il denaro. L’Africa mi manca molto e anche mia madre, non deve piangere per me. Pace alla mia anima, che io possa riposare in pace(..)”

