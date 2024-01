L'indignazione della presidente della Società alpinistica tridentina: "Solo la stupidità può dare origine a questi atti"

La cartellonistica dei sentieri di Avio, in Trentino, è stata imbrattata con delle svastiche naziste. “Solo la stupidità può dare origine a questi atti”, ha detto Anna Facchini, presidente della Società alpinistica tridentina che gestisce con i volontari la rete dei sentieri .

“I sentieri sono anche percorsi di pace e solidarietà – ha continuato – Le guerre di montagna hanno inghiottito vite, sentimenti, speranze. Oggi le testimonianze di ferite e residui bellici si raggiungono attraverso vie e sentieri anche della Sat. Pensare che alcune segnaletiche siano state imbrattate da svastiche naziste, proprio nel giorno in cui veniva ricordato l’orrore della Shoah, ci fa capire quanto ci sia ancora molto da lavorare per isolare questi episodi e condannarli perché sono un insulto alla convivenza civile. Non importa se il gesto è avvenuto per stupidità. L’ignoranza può essere pericolosa quanto l’intenzione”.

