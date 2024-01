Si tratta di persone tra i 48 e i 55 anni

La polizia di Milano ha eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, tra i 48 e i 55 anni, per ritenuti tutti coinvolti in spaccate commesse la scorsa estate ai danni di esercizi commerciali del centro città.

Uno degli episodi ai danni di una nota pizzeria in via Varese. Il 10 luglio 2023, una volta effettuata la spaccata e dopo aver fatto accesso nel locale, tre indagati (Il 55enne, in concorso con i due uomini di 48 e 51 anni), avrebbero tagliato la cassaforte con un flessibile asportando alcuni dispositivi elettronici e il fondo cassa del weekend, corrispondente a oltre 6mila euro. Dopodiché avrebbero rastrellato quanto presente all’interno del ristorante, riuscendo ad asportare diverse bottiglie di vini pregiati.

L’indagine, basata sull’incrocio dei dati provenienti dai tabulati di traffico telefonico e dai filmati di videosorveglianza dei negozi derubati, ha permesso agli agenti di identificare gli indagati, pluripregiudicati per reati analoghi, che hanno operato a volto scoperto Al 55enne è stato contestato anche il reato di evasione in quanto si trovava in regime di detenzione domiciliare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata