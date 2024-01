Prime immagini diffuse dallo zoo: il felino è a rischio estinzione

Lo scorso 1° dicembre, al Bioparco di Roma, è nata Terima Kashi, una femmina di tigre di Sumatra. Lo zoo ha diffuso le prime immagini della cucciola insieme alla madre, Tila, che ha subito iniziato a nutrirla e a prendersi cura di lei. Terima Kashi non è ancora visibile al pubblico, ha comunicato il Bioparco in un comunicato stampa. I genitori sono Tila e Kasih; la madre è nata nel 2011 allo zoo di Chester (Inghilterra) e proviene dallo zoo di Heidelberg in Germania. Il papà Kasih è nato nel 2014 allo zoo di Beauval, in Francia. La Tigre di Sumatra è a forte rischio di estinzione.

