Il Pontefice: "Per Ratzinger tanto affetto, gratitudine e ammirazione"

“Continuiamo a pregare per i popoli che soffrono a causa delle guerre: il martoriato popolo ucraino, i popoli palestinese e israeliano. Il popolo sudanese e tanti altri. Al termine di un anno si abbia il coraggio di chiedersi quante vite umane sono state spezzate nei conflitti armati, quanti morti e quanti distruzioni, quanta sofferenza e quanta povertà? Chi ha interessi in questi conflitti ascolti la voce della coscienza. E non dimentichiamo i martoriati rohingya”. Così Papa Francesco durante l’Angelus. Secondo la Gendarmeria vaticana in Piazza San Pietro per la recita erano presenti circa 20mila fedeli.

Ratzinger, Papa: “Per lui tanto affetto, gratitudine e ammirazione”

“Un anno fa Papa Benedetto XVI concludeva il suo cammino terreno dopo aver servito con amore e sapienza la Chiesa. Sentiamo per lui tanto affetto, tanta gratitudine, tanta ammirazione. Dal cielo ci benedica e ci accompagni. E un applauso a Benedetto XVI!”. Così Papa Francesco durante l’Angelus.

Famiglia, Papa: “Cellula fondamentale società, bisogna sempre difenderla”

“Oggi rivolgo un saluto speciale a tutte le famiglie qui presenti e a quelle collegate dalla televisione e dagli altri mezzi di comunicazione. Non dimentichiamo che la famiglia è la cellula fondamentale della società: bisogna sempre difenderla e sostenerla. Sempre”. Così Papa Francesco durante l’Angelus.

