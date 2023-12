Per i media russi sarebbero invece almeno 21 le vittime dell'attacco di ieri di Kiev su Belgorod

La Russia ha lanciato un nuovo attacco con droni contro il centro della città ucraina di Kharkiv nella mattinata di oggi, poche ore dopo che un precedente attacco aveva ferito 26 persone e danneggiato numerose infrastrutture civili. Lo ha annunciato su Telegram il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov. Secondo il media ucraino Suspilne, Terekhov ha detto ai giornalisti che almeno quattro colpi sono stati segnalati a Kharkiv durante le prime ore del 31 dicembre. Gli edifici amministrativi, tra cui una banca e un edificio di servizi pubblici, sono stati gravemente danneggiati. L’attacco arriva solo un giorno dopo che la Russia ha lanciato una massiccia ondata di attacchi contro l’Ucraina, che ha ucciso almeno 39 persone e ne ha ferite oltre 160. Diverse ore prima del primo attacco di Kharkiv, le autorità russe hanno ricordato l’attacco ucraino all’oblast russo di Belgorod, compresa la capitale regionale.

Mosca: “raid su centri militari Kharkiv risposta ad attacco Belgorod”

Il raid russo sui “centri decisionali e le strutture militari a Kharkiv” è stato effettuato “in risposta all’attacco terroristico ucraino a Belgorod“. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. Lo riporta Ria Novosti. Secondo il dipartimento militare russo “sono stati uccisi rappresentanti della direzione principale dell’intelligence e delle forze armate ucraine, direttamente coinvolti nella pianificazione e nell’esecuzione dell’attacco a Belgorod”.

Kiev: “Abbattuti 21 dei 49 droni lanciati dai russi, 28 feriti”

L’aeronautica ucraina ha dichiarato domenica di aver abbattuto durante la notte 21 dei 49 droni lanciati dalle forze russe. Ventotto persone sono rimaste ferite nell’attacco alla città orientale di Kharkiv, ha detto domenica il governatore regionale Oleh Syniehubov.

Media russi, almeno 21 morti in attacco Kiev su Belgorod

Almeno 21 persone, tra cui tre bambini, sono state uccise e altre 110 ferite nell’attacco ucraino contro la città russa di Belgorod di ieri. Lo hanno detto le autorità russe il giorno dopo che Mosca ha lanciato un massiccio attacco aereo contro il suo vicino. Le morti sono il risultato di un “massiccio” attacco al centro di Belgorod, come riferito dall’agenzia di stampa statale russa Tass citando il ministero delle emergenze. “Questo crimine non rimarrà impunito“, ha affermato in una nota il ministero della Difesa russo. “Il regime di Kiev sta cercando di distogliere l’attenzione dalle sconfitte in prima linea e di provocarci a intraprendere azioni simili”, ha aggiunto.

