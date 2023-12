Sulla tragedia la procura della Repubblica di Tivoli ha aperto un fascicolo

Bimbo di 2 anni ingoia giocattolo e muore. Quando i genitori lo hanno sentito rantolare mentre dormiva hanno chiamato il 118, il medico dell’ospedale di Monterotondo, nella Città metropolitana di Roma, che ha visitato d’urgenza il bimbo di due anni si è accorto che il piccolo aveva alcuni pezzi di un giocattolo nell’esofago. Immediato è stato il trasferimento con l’elicottero del 118 al policlinico Gemelli, dove il bimbo è deceduto. Sulla tragedia la procura della Repubblica di Tivoli ha aperto un fascicolo. Indagano i carabinieri della compagnia di Monterotondo.

La sostituta procuratrice Arianna Armanini, della procura di Tivoli, secondo quanto ha appreso l’agenzia LaPresse da fonti giudiziarie, ha aperto un fascicolo d’inchiesta dopo la morte del bimbo di 2 anni soffocato da una parte di giocattolo, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo contro ignoti. Il procuratore capo d Tivoli, Francesco Menditto, ha inoltre disposto accertamenti sulla provenienza e sul tipo di giocattolo ingoiato dal bimbo nella sua abitazione a Monterotondo, alla porte della Capitale. In una nota, il policlinico Gemelli ha spiegato che il bambino è arrivato in ospedale, dal nosocomio di Monterotondo, già in morte cerebrale dopo oltre un’ora di rianimazione cardiopolmonare. I genitori hanno dato il consenso al prelievo degli organi, che è stato fatto ieri notte.

