Denunciato un ragazzo di poco più di vent’anni

Palazzo Chigi imbrattato con una bomboletta di vernice spray. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, piazza Colonna, dove il portone della sede del governo è stato vandalizzato con una scritta rossa. Secondo quanto si apprende, il responsabile del gesto sarebbe un ragazzo di poco più di vent’anni, rintracciato dalle forze dell’ordine nei pressi di Chigi poco dopo il fatto. Sarebbe subito scattata la denuncia a piede libero per il ragazzo, mentre il portone è stato poi aperto in mattinata come di consueto dopo essere stato pulito (come si vede dalle immagini). Secondo quanto si può vedere, con la vernice rossa è stato scritto ‘Rex Republic’.

