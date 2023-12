Fermato un 25enne, non apparterrebbe a nessuna sigla politica

La sede del governo è stata imbrattata con una bomboletta di vernice spray. È accaduto la notte scorsa, intorno all’1, a piazza Colonna, dove il portone di palazzo Chigi è stato vandalizzato con una scritta rossa. Secondo quanto si apprende, il responsabile del gesto sarebbe un ragazzo di poco più di vent’anni, rintracciato dalle forze dell’ordine nei pressi di Chigi poco dopo il fatto. Sarebbe subito scattata la denuncia a piede libero per il ragazzo, mentre il portone è stato poi aperto in mattinata come di consueto. Secondo quanto si può vedere, con la vernice rossa è stato scritto ‘Rex Republic’ (in un primo momento era stata diffusa la notizia che la scritta fosse ‘Real Republic’).

Per il caso è stato fermato un 25enne che non apparterrebbe a nessun nessuna sigla politica. E’ stato fermato e denunciato dalla polizia dell’Ispettorato e delle volanti, che la notte scorsa, intorno all’una ha imbrattato con la vernice rossa il portone di palazzo Chigi. Utilizzando una bomboletta spray in giovane ha scritto, sul portone, ‘Real Republic’. Secondo quanto apprende l’agenzia La Presse, il soggetto fermato sarebbe affetto da disturbi psichiatrici. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e la Digos della questura di Roma.

