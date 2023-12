Coinvolti nel maxi-incidente un camion, tre furgoni e due auto. Sei chilometri di coda

Traffico bloccato a Roma lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, all’altezza del km 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana a causa di un grave incidente stradale che ha coinvolto 6 veicoli e provocato la morte di una persona. Il maxi-scontro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – è avvenuto tra un camion, tre furgoni e due auto. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità.

Caos sul Gra, 6 km coda per incidente

Fortissimi rallentamenti sul Grande raccordo anulare per il maxi-tamponamento. Nella zona interessata, in attesa della rimozione dei mezzi, si viaggia nella corsia centrale e si registrano circa 6 km di coda. A quanto si apprende, a perdere la vita è stato l’autista di uno dei furgoni coinvolti. Grave anche una ragazza, trasportata in ospedale in elisoccorso.

