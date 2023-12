Vittime di diverse età: un 18enne in Valfurva, un 23enne a Como, un 52enne a Vercelli, oltre alla vittima sul GRA

Giornata nera in Italia, 5 vittime di incidenti stradali in poche ore: oltre alla vittima nel maxitamponamento sul GRA, ci sono stati altri morti a Vercelli, Como, in Valfurva e sulla A15.

Il più grave è l’incidente che si è verificato nella capitale, che ha coinvolto ben sei veicoli.

Un uomo di Piacenza è invece morto cadendo da un viadotto della A15. La vittima più giovane è un 18enne morto in uno schianto in Valfurva. C’è poi una vittima a Vercelli, un 52enne morto in uno scontro tra auto. A Como un 23enne è morto invece in un altro incidente stradale.

