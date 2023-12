Foto dall'archivio

In codice rosso un altro ragazzo di 26 anni

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 639 a Eupilio, in provincia di Como. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito allo scontro frontale tra due automobili al chilometro 13 della provinciale, sulle quali viaggiavano 4 ragazzi. In codice rosso un altro ragazzo di 26 anni. Feriti, ma non in pericolo di vita, gli altri 2 giovani che erano nelle auto coinvolte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata