La vittima sarebbe un uomo di 59 anni di Piacenza

Questa mattina, all’alba, in autostrada A15, un’autocisterna vuota ha sbandato e sfondato il guard-rail. L’autista, precipitato dal viadotto, ha perso la vita. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 38, tra il casello di Borgotaro e Berceto, in direzione sud. La polizia stradale, intervenuta insieme agli altri mezzi di soccorso, sta ancora lavorando per il ripristino della strada, che al momento è chiusa. L’autocisterna, intanto, è stata spostata e sarà portata via. Il conducente dell’autocisterna morto questa mattina, all’alba, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato nel viadotto dopo l’incidente a causa dell’impatto, che lo avrebbe sbalzato fuori dalla cabina. La vittima sarebbe un uomo di 59 anni di Piacenza.

