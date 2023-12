La macchina è stata portata dalla Germania nella sede dei Ris di viale Piacenza

È arrivata a bordo di un camion a Parma, nella sede dei Ris in viale Piacenza, l’auto di Filippo Turetta che dalla Germania è stata portata in Italia. Il 22enne aveva utilizzato la Punto nera per sequestrare la sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, uccisa a fine novembre.

