Il presidente Marco Impagliazzo a margine della presentazione a Roma dei nuovi dati sulla povertà in Italia

“Quello che noi oggi chiediamo al Governo è che una parte dei fondi del Pnrr dedicati al Giubileo siano destinati non solo alle opere pubbliche, ma anche a un fondo speciale per le locazioni. Per sostenere quei cittadini che vivono in occupazione o in alloggi di fortuna, per aiutarli a trovare una casa ed essere reinseriti pienamente nel tessuto sociale”. Lo ha detto il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, a margine della presentazione a Roma dei nuovi dati sulla povertà in Italia e l’edizione 2023 della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, rivolta a chi vive in strada. “Quello che si segnala – ha detto Impagliazzo – è la povertà abitativa, con 600mila persone che stanno aspettando di trovare una casa nel nostro Paese. Le liste delle case popolari sono lunghissime, gli affitti sono troppo alti. Di fronte a tutti questi problemi ci sono delle risposte concrete”.

