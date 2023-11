Le immagini della manifestazione da piazza della Scala

Alcune centinaia di tassisti hanno protestato davanti a Palazzo Marino, a Milano, contro la decisione del Comune di ridurre i parcheggi e di aumentare le licenze. Durante la manifestazione non sono mancati cori contro il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, accompagnati da fumogeni e petardi. “Siamo qui perché vogliamo sapere come mai il Comune prende decisioni senza interpellare le nostre sigle sindacali”, spiegano gli autisti. In piazza della Scala presenti anche cartelli con la scritta ‘Se Milano è Gotham City noi siamo Batman e Robin’, per sottolineare il tema della sicurezza in città.

